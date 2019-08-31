Алтайский город назвали одним из самых грязных в России

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru составили рейтинг 200 городов России, оценив их по уровню чистоты, они опросили 90 тыс. человек. Рубцовск попал в десятку самых грязных городов страны, сообщила «Российская газета».

В среднем россияне оценили чистоту на улицах и во дворах городов, в которых они живут, чуть выше среднего: на 6 баллов из 10 возможных.

В списке самых грязных городов, кроме Рубцовска, оказались Архангельск, Камень-Шахтинский (Ростовская область) — они получили всего 3,7 балла. Ненамного лучше обстоят дела в городах Свободный (Амурская область) и Шахты (Ростовская область) — им поставили по 3,8 балла.

Также в десятку аутсайдеров вошли Новочеркасск (Ростовская область), Махачкала (Дагестан), Орск (Оренбургская область), Белово (Кемеровская область) и Норильск (Красноярский край).

Самые чистые города России

Самым чистым городом России, по мнению жителей, стал Губкин, расположенный в Белгородской области. Его чистоту горожане оценили в 8,2 балла, что на 2,2 балла выше среднего показателя по России.

Второе место заняла столица Чеченской Республики. Грозный набрал 8 баллов ровно, что на 2 балла больше, чем в среднем по России. Также 8 баллов досталось Гурьевску (Калининградская область).

В десятку лидеров также вошли два города Тюменской области (Тюмень и Нижневартовск) и два города Краснодарского края (Геленджик и Ейск). Тюмень и Нижневартовск набрали 7,9 и 7,7 балла соответственно, а Геленджик и Ейск — 7,8 и 7,7 балла.

Москва возглавила рейтинг самых чистых городов-миллионеров. Столичные жители оценили чистоту в 7,4 балла, что почти на 1,5 балла выше среднероссийского показателя.