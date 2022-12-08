Алтайский государственный институт кльтуры приглашает абитуриентов на Новогодний бал

10 декабря 2022 года в Алтайском государственном институте культуры пройдет Новогодний бал для абитуриентов.

Абитуриентов и их родителей встретят Дед мороз и Снегурочка, а сказочные герои поделятся с гостями атмосферой волшебства, предновогодней радости! Студенты кафедры бальной хореографии под звуки мазурки откроют сказочный бал, а зажигательные номера вокального ансамбля кафедры академического хора надолго подарят праздничное настроение! Зимняя пора, это время чудес, незабываемые фокусы Евгения Шмидта, студента 4 курса кафедры социально-культурной деятельности помогут прогрузиться в мир магии!

На официальной части мероприятия будет представлена компетентная информация о правилах приема и направлениях обучения, особенностях приёма в Новом году, условиях проживания в общежитии, стипендиальных выплатах, студенческой жизни и перспективах трудоустройства. Особое внимание заслуживают вступительные испытания.

— Кроме результатов ЕГЭ по русскому языку, литературе, истории и обществознанию, для поступления в АГИК, на многие направления необходимо подготовится к сдаче творческих экзаменов. Абитуриенты смогут получить индивидуальную консультацию ведущих преподавателей об особенностях творческих испытаний. А ученики 11 классов — записаться на бесплатную консультацию по подготовке к ЕГЭ по литературе, которая состоится 17 декабря, — отмечает ответственный секретарь приемной комиссии Ольга Одинцова.

Ждем вас 10 декабря 2022 г. в 14:00 по адресу пр. Ленина, 66

Телефон горячей линии: 8 (3852) 43-17-77; 54−73−59, 54−73−52