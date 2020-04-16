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Жизнь

Алтайский губернатор рассказал о судьбе детской оздоровительной кампании

Власти Алтайского края готовятся к тому, что детская оздоровительная кампания летом 2020 года в регионе все же состоится, рассказал губернатор Виктор Томенко.

Детский палаточный лагерь.
Детский палаточный лагерь.
СС0

«Сегодня мы готовимся к тому, что проведение летней оздоровительной кампании для ребятишек будет возможной… Но при этом меры, связанные с дополнительной дезинфекцией, измерением температуры, изменением плотности размещения детей, наверное, могут быть пересмотрены», — сказал глава региона.

При этом он уточнил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в мире и стране находится в постоянной динамике, а поэтому «играть в предсказателей сегодня дело неблагодарное».

Напомним, что на сегодняшний день в Алтайском крае зарегистрировано 48 случаев заболевания коронавирусом. По этому показателю наш регион является вторым в Сибирском федеральном округу после Красноярского края.

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