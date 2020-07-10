В Алтайском крае открыли пляжи и призвали людей к ответственности

Из главного — с 10 июля в регионе разрешено открывать пляжи. Естественно те, что имеют санитарно-эпидемиологические заключения о состоянии их территорий и пригодности поверхностных вод для купания.
Такое решение обусловлено необходимостью обеспечения безопасности жителей края, которые нередко используют для купания несанкционированные места, подвергая свою жизнь риску.
Разрешение также коснулось спортсменов, которые входят в сборные региона и «проходят подготовку в группах спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства». Им разрешено заниматься на объектах, загруженность которых не превышает 25% от максимальной.
Зеленый свет также получила торговля непродовольственными в нестационарных объектах и на рынках.
Что запрещается?
Запрет коснулись сфер, которые получили послабления ранее. Речь идет об ужесточении масочного режима. Обслуживать людей без средств защиты категорически запрещается.
Предприятия сфера торговли и услуг обязаны обеспечить соблюдение необходимой социальной дистанции в 1,5 метра, при входе в помещение предоставлять возможность обработать руки антисептиками, организовать дезинфекционный режим на всех объектах, в том числе проводить обязательную дезинфекцию оборудования и инвентаря, а также обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей", — говорится в официальном сообщении.
Ответственность за все возлагается на предпринимателей и руководителей компаний.
Изменения в указ вступают в силу с дня публикации.