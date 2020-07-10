В Алтайском крае открыли пляжи и призвали людей к ответственности

10 июля губернатор Алтайского края внес изменения в указ, касающийся мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В документе есть как послабления режима, так и усиление.

На закрытом барнаульском пляже 3 июля 2020 года.

Из главного — с 10 июля в регионе разрешено открывать пляжи. Естественно те, что имеют санитарно-эпидемиологические заключения о состоянии их территорий и пригодности поверхностных вод для купания.

Такое решение обусловлено необходимостью обеспечения безопасности жителей края, которые нередко используют для купания несанкционированные места, подвергая свою жизнь риску.

Пандемия. Вирус unsplash.com

Разрешение также коснулось спортсменов, которые входят в сборные региона и «проходят подготовку в группах спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства». Им разрешено заниматься на объектах, загруженность которых не превышает 25% от максимальной.

Зеленый свет также получила торговля непродовольственными в нестационарных объектах и на рынках.

Что запрещается?

Запрет коснулись сфер, которые получили послабления ранее. Речь идет об ужесточении масочного режима. Обслуживать людей без средств защиты категорически запрещается.

Пандемия. Вирус unsplash.com

Предприятия сфера торговли и услуг обязаны обеспечить соблюдение необходимой социальной дистанции в 1,5 метра, при входе в помещение предоставлять возможность обработать руки антисептиками, организовать дезинфекционный режим на всех объектах, в том числе проводить обязательную дезинфекцию оборудования и инвентаря, а также обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей", — говорится в официальном сообщении.

Ответственность за все возлагается на предпринимателей и руководителей компаний.

Изменения в указ вступают в силу с дня публикации.