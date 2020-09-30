«Передаю огромный привет»: алтайский губернатор Виктор Томенко вышел на связь из больничной палаты

30 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко выложил в своем Instagram очередное обращение, на этот раз из палаты Краевой клинической больницы.

Глава региона рассказал о ситуации с обеспеченностью коечного фонда для больных Covid-19. По его словам, в ближайшее время развернуть еще порядка 1 тыс. мест.

«Это очень важно, потому что многие переносят болезнь вначале полегче, но потом в сложной форме. Таким людям нужно врачебное наблюдение, уход и специальные процедуры. Поэтому количество коек будем увеличивать», — рассказал Томенко.

Он также попросил жителей соблюдать все меры безопасности — держать социальную дистанцию, носить маски в людным местах, обрабатывать руки.

Что касается своего состояния, то губернатор сообщил, что ему стало полегче.

«Хотел бы сказать слова благодарности за тысячи слов поддержки, которые в мой адрес пришли по всем каналам связи, и по открытым и по закрытым. Это очень помогает и поддерживает вместе с лекарствами и работой врачей», — рассказал он.

28 сентября стало известно, что Виктора Томенко госпитализировали в краевую клиническую больницу. У него диагностировали двустороннюю пневмонию. До того губернатор проходил лечение от коронавируса дома, но в воскресение, 27 сентября, ему потребовалась госпитализация.