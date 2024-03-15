Алтайский химик рассказала, как выбрать сливочное масло к Масленице

Как правильно выбрать сливочное масло к Масленице, рассказала доцент кафедры техносферной безопасности и аналитической химии института химии и химико-фармацевтических технологий АлтГУ Елена Лейтес. Информацию разместили на сайте АлтГУ.

В первую очередь при покупке сливочного масла нужно обращать внимание на маркировку. Следует выбирать продукты «без заменителей молочного жира». А в составе должны быть сливки из цельного молока, иногда соль.

Что делать, если купил масло, но сомневаюсь в натуральности

Химик рассказала, что есть несколько способов проверить его на наличие растительных жиров.

Заморозьте масло. Отмечается, что продукт, который содержит растительные жиры, будет плохо замерзать. Попробуйте нарезать сливочное масло из морозилки — оно должно крошиться и плохо намазываться на хлеб. Если же у масла эластичная консистенция, то в нем могут содержаться растительные жиры. Положите масло на сковороду. Ненатуральный продукт будет быстро чернеть и дымиться.

Холестерин в масле

Не стоит забывать, что в сливочном масле есть холестерин. Однако не стоит его бояться, если не превышать допустимую норму в 30 гр масла в день, то никакого вреда не будет.

Сливочное масло. freepik.com/freepik

Почему масло имеет желтый оттенок

Летом сливочное масло приобретает более желтый цвет. Это говорит о наличии каротина.

Это происходит потому, что летом коровы едят больше зелени.

Можно ли жарить на сливочном масле

Жарить на сливочном масле можно, но нагревать слишком сильно и давать дымиться маслу нельзя.

Эксперт отмечает, что максимально разрешенная температура — 170 гр. Цельсия. То есть готовить нужно на среднем или слабом огне.

При этом для готовки лучше использовать топленое масло. Оно более безопасно для жарки, так как не содержит молочного сахара и белка. Также люди с непереносимостью лактозы могут употреблять продукт без опаски.

Топленое масло — это молочный жир, который получают из сливочного масла методом нагрева. Такое масло может долго храниться — до 9 месяцев.

Что за модное масло «гхи»

Масло «гхи», которое начало набирать популярность — это то же самое топленое масло. Однако приготовление немного иное. Масло гхи несколько часов томится на небольшом огне.

Таким образом, масло карамелизируется, приобретая янтарный цвет и ореховый привкус.

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