Алтайский коллекционер восстановил старинный буфет и поставил себе на кухню

Алтайский предприниматель и коллекционер антиквариата Евгений Кураков восстановил старинный буфет и поставил его себе на кухню. Историю чудесного превращения непривлекательной вещи в стильный предмет мебели он рассказал в своем аккаунте в Instagram.

К реставрации буфета Кураков привлек профессионала по работе с деревом Алексея Третьякова. По словам Евгения, буфет был покрыт непривлекательной половой краской, которую пришлось снимать. Его заново покрасили в яркий морковный цвет, сохранив текстуру дерева.

Кураков вывез этот буфет из деревни еще 10 лет назад, все это время он простоял у него в гараже. Буфет восстанавливали в течение 6 месяцев.

Евгений Кураков,

коллекционер:

В буфете положено храниться всему самому особенному. Только здесь фамильные скатерти, фарфор и прочие хрустали по-настоящему «комфортно располагаются». Особое место — верхняя полка. Как и положено, — «бабушкино варенье» (французский паштет из каштанов), особые специи (трюфельная соль) и баночка сгущенки хранятся именно здесь.

По словам Евгения Куракова, «главный фетиш» в буфете — это неровное стекло, за которым все предметы слегка искажаются.