17 февраля
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Жизнь

Алтайский конкурс красоты и талантов открыл кастинг

Краевой конкурс красоты и талантов «Мисс и Мистер Барнаул 2023» открыл кастинг для молодых жителей региона.

Корона, конкурс красоты.
Корона, конкурс красоты.
СС0

Заявку на участие в конкурсе могут подать молодые люди от 16 до 30 лет. С ними будут работать приглашенные специалисты индустрии красоты Сибири.

Для участников организуют съемки в клипах, мастер-классы по красоте, тренинги личностного роста и развития, уроки дефиле и хореографии. Также кандидаты будут участвовать в фотосессиях, съемках на телевидении и давать интервью прессе.

Все конкурсанты получат титулы и подарки. Победитель будет представлять Алтайский край на финале конкурсов красоты «Мисс-Юга России» и «Мистер Россия».

Конкурс проходит при поддержке федеральных партнеров. Участие приняли международные косметические компании. Организует конкурс модельное агентство Татьяны Жилиной.

Записаться на кастинг можно по телефону или WhatsApp: 8−962−792−40−05.

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