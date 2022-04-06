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Жизнь

Алтайский край через суд расторг договоры с «Бурлинским рыбхозом»

Арбитражный суд Алтайского края принял решение удовлетворить иск краевого минприроды о расторжении договоров пользования рыболовным участком с АО «Бурлинский рыбхоз», сообщает «Интерфакс».

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Определение может быть обжаловано в Седьмом арбитражном апелляционном суде.

«Исковые требования удовлетворить. Расторгнуть договоры пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства, заключенные между министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края и акционерным обществом „Бурлинский рыбхоз“», — говорится в документе.

Как следует из картотеки арбитражных дел, суд принял иск к производству 7 октября 2021 года.

Претензии Минприроды края заключались в том, что предприятие не выполняет обязательства по эксплуатации рыболовного участка.

В апреле 2018 года «Бурлинский рыбхоз» признали несостоятельным (банкротом), открыли конкурсное производство.

«"Бурлинский рыбхоз» основан в 1992 году. Основным видом деятельности является пресноводное рыболовство. Выручка предприятия по итогам 2021 года составила 2,4 млн рублей, чистая прибыль — 417 тыс. рублей. Предприятие на 100% принадлежит министерству имущественных отношений России", — уточняет агентство.

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