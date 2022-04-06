Алтайский край через суд расторг договоры с «Бурлинским рыбхозом»

Арбитражный суд Алтайского края принял решение удовлетворить иск краевого минприроды о расторжении договоров пользования рыболовным участком с АО «Бурлинский рыбхоз», сообщает « Интерфакс ».

Определение может быть обжаловано в Седьмом арбитражном апелляционном суде.

«Исковые требования удовлетворить. Расторгнуть договоры пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства, заключенные между министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края и акционерным обществом „Бурлинский рыбхоз“», — говорится в документе.

Как следует из картотеки арбитражных дел, суд принял иск к производству 7 октября 2021 года.

Претензии Минприроды края заключались в том, что предприятие не выполняет обязательства по эксплуатации рыболовного участка.

В апреле 2018 года «Бурлинский рыбхоз» признали несостоятельным (банкротом), открыли конкурсное производство.