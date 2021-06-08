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Жизнь

Алтайский край достиг пика жары. Стало известно, когда похолодает

Вторник, 8 июня, станет самым жарким днем на текущей неделе в Алтайском крае, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
CC0

По словам собеседницы, дневные температуры в крае сегодня составят +27…+32 градуса. В регионе будет преимущественно без осадков, ветер будет северо-восточный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

Среда, 9 июня, местами тоже еще будет жаркой. По югу края столбики термометров покажут +30 градусов, но при этом на северные районы начнут оказывать влияние холодные фронты и температура опустится до +20…+25 градусов.

В отдельных районах ожидаются небольшие дожди, местами по югу грозы. Ветер при порывах будет достигать 16 метров в секунду.

Гроза.
Гроза.
Михаил Хаустов

Далее с каждым днем будет становиться еще прохладнее и в итоге на выходных в крае будет +17…+22 градуса.

Также вероятны дожди и грозы с порывистым ветром.

Отметим и то, что до 14 июня в Алтайском крае продлено штормовое предупреждение из-за высокой, а в западных районах чрезвычайной пожароопасности.

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