Алтайский край готовится к речной навигации

В 2023 году в крае планируют превысить прошлогодний показатель перевезенных грузов (1,2 млн тонн) и обслужить 621 км пути с судоходной обстановкой.
Для безопасной прохождения навигации хотят увеличить путевые работы и разработать 44 переката.
В 2023 году также организуют подходы к Бийскому гравийно-песчаному карьеру и причалу порта «Восточный».
Все эти меры должны снизить нагрузку на автомобильные трассы.
Кстати, в Бийске начнут ремонтировать мост, ведущий в Горный Алтай.
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