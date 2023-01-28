28 января
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Жизнь

Алтайский край готовится к речной навигации

В Алтайском крае в настоящее время ремонтируют десять единиц флота. Всего к наступлению периода грузоперевозок обновят 37 единиц, сообщает минтранс региона.

Новый мост, Обь, Барнаул, река Обь.
Новый мост, Обь, Барнаул, река Обь.
Дмитрий Лямзин.

В 2023 году в крае планируют превысить прошлогодний показатель перевезенных грузов (1,2 млн тонн) и обслужить 621 км пути с судоходной обстановкой.

Для безопасной прохождения навигации хотят увеличить путевые работы и разработать 44 переката.

В 2023 году также организуют подходы к Бийскому гравийно-песчаному карьеру и причалу порта «Восточный».

Все эти меры должны снизить нагрузку на автомобильные трассы.

Кстати, в Бийске начнут ремонтировать мост, ведущий в Горный Алтай.

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