Алтайский край готовится к речной навигации

В Алтайском крае в настоящее время ремонтируют десять единиц флота. Всего к наступлению периода грузоперевозок обновят 37 единиц, сообщает минтранс региона.

В 2023 году в крае планируют превысить прошлогодний показатель перевезенных грузов (1,2 млн тонн) и обслужить 621 км пути с судоходной обстановкой.

Для безопасной прохождения навигации хотят увеличить путевые работы и разработать 44 переката.

В 2023 году также организуют подходы к Бийскому гравийно-песчаному карьеру и причалу порта «Восточный».

Все эти меры должны снизить нагрузку на автомобильные трассы.

Кстати, в Бийске начнут ремонтировать мост, ведущий в Горный Алтай.