+45. Алтайский край готовится стать «тысячником» по коронавирусу

В Барнауле за сутки выявили 21 случай, в Заринске — 3, Рубцовске — 3, Тюменцевском районе — 3, Благовещенском районе — 3, Алейске — 3, Павловском районе — 2, ЗАТО Сибирском — 2, Новоалтайске — 1, Змеиногорском районе — 1, Бурлинском районе — 1, Мамонтовском районе — 1, Ключевском районе — 1.

Всего на 18 мая общее число заболевших составило 970 человек (126 детей). Не исключено, что уже 19 мая число заболевших в Алтайском крае перевалит за тысячу.

В коронавирусных госпиталях региона 20 тяжелобольных пациентов, 7 из них подключены к аппаратам ИВЛ, 33 пациента — в средней степень тяжести, у остальных болезнь протекает в легкой форме.

Выписан на 18 мая 471 человек, за сутки — 13.