Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 июня 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Алтайский край 9 июня накроет волна шквалистого ветра и сильных дождей

Синоптики прогнозируют на утро 9 июня неблагоприятную погоду. Почти на всей территории края в течение дня будут наблюдаться осадки и сильный ветер.

Ливень.
Ливень.
CC0

По данным синоптиков, в Алтайском крае 9 июня ожидаются кратковременные, а местами и сильные затяжные дожди, грозы, возможен град. При грозах сила ветра составит до 17−22 м/с.

В ГУ МЧС по региону рекомендуют переждать непогоду дома. Но если вам пришлось выйти на улицу, то обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями.

Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

Находиться возле водоемов, купаться и рыбачить в такую погоду запрещено.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость