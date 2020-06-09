Алтайский край 9 июня накроет волна шквалистого ветра и сильных дождей

По данным синоптиков, в Алтайском крае 9 июня ожидаются кратковременные, а местами и сильные затяжные дожди, грозы, возможен град. При грозах сила ветра составит до 17−22 м/с.
В ГУ МЧС по региону рекомендуют переждать непогоду дома. Но если вам пришлось выйти на улицу, то обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями.
Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.
Находиться возле водоемов, купаться и рыбачить в такую погоду запрещено.