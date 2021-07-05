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Жизнь

Алтайский край из-за ошибки чиновников остался без субсидии на соцпроекты

Алтайские общественные организации не смогут получить субсидии на реализацию социально значимых проектов из-за досадной оплошности, сообщает «Банкфакс».

Деньги. Кошелек. Кредиты и субсидии.
Деньги. Кошелек. Кредиты и субсидии.
СС0

Деньги общественники должны были получить от Фонда президентских грантов. Однако в крае произошла техническая ошибка.

Как пояснила руководитель организации «Поддержка общественных инициатив» Светлана Чуракова, регион получил бы финансы, если бы составленная правительством края программа прошла проверку.

Однако Алтайский край вошел в пятерку регионов, которым отказали в получении субсидии, при этом став единственным таковым в Сибири.

«Это те субъекты, которые никак не могут перейти на новый уровень конкурсных процедур, предусматривающих открытость, прозрачность и объективную оценку. Сколько можно изобретать механизмы, которые создают барьеры для НКО, не замечать большую и серьезную работу, реализуемую негосударственными общественными организациями, не воспринимать нас как партнеров? Почему был разработан такой некачественный документ, почему к его разработке не привлекли представителей общественных институтов и организаций, что опять изобрели представители ведомства? Довожу до сведения, что не нужно было изобретать велосипед, все процедуры были разработаны и переданы. Бери и делай», — возмутилась Чуракова

Медитация. Горы. Спокойствие.
Медитация. Горы. Спокойствие.
СС0

Глава алтайского департамента по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин рассказал, что на решение фонда повлияла техническая ошибка.

«К сожалению, такое случается, никто этому не рад. Но могу сказать, что основные средства, на которые ежегодно рассчитывают общественные организации края — от губернаторского гранта — будут получены ими в полном объеме, это порядка 9 млн рублей», — заверил он.

По словам Чураковой, допущенная ошибка привела к тому, что десятки тысяч жителей края не получат нужных им социальных услуг.

Проскурин призвал общественников «не драматизировать» и напомнил, что подавать заявку можно дважды в год. Так что Алтайскому краю еще дадут шанс получить деньги от президентского фонда.

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