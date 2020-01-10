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Жизнь

Алтайский край может не дождаться мощных крещенских морозов

Крещенские морозы, которые, как правило, приходят в Алтайский край во второй половине января, в 2020 году, могут и не наступить.

Крещение в Барнауле. 19 января 2016 года.
Крещение в Барнауле. 19 января 2016 года.
Олег Богданов

Во всяком случае, как сообщили altapress.ru в алтайском Гидрометцентре, согласно предварительному прогнозу, серьезного похолодания в регионе пока не ожидается.

По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, в течение текущей и следующей недели на районы края будет оказывать влияние антициклон.

Это значит, что в основном в регионе будет спокойная погода. В отдельные дни ожидаются небольшие осадки, временами может усиливаться ветер.

Дневные температуры в среднем будут балансировать в диапазоне −10…−15 градусов. Ночью будет холоднее — до -23 градусов, а местами и до -28 градусов.

По предварительным данным, неблагоприятные погодные условия могут сложиться 18−19 января.

Но и в эти дни ожидается, что на районы края начнет оказывать влияние северный циклон, который будет сопровождаться метелями и усилением снега, а не морозами.

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