Алтайский край может не дождаться мощных крещенских морозов

Во всяком случае, как сообщили altapress.ru в алтайском Гидрометцентре, согласно предварительному прогнозу, серьезного похолодания в регионе пока не ожидается.
По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, в течение текущей и следующей недели на районы края будет оказывать влияние антициклон.
Это значит, что в основном в регионе будет спокойная погода. В отдельные дни ожидаются небольшие осадки, временами может усиливаться ветер.
Дневные температуры в среднем будут балансировать в диапазоне −10…−15 градусов. Ночью будет холоднее — до -23 градусов, а местами и до -28 градусов.
По предварительным данным, неблагоприятные погодные условия могут сложиться 18−19 января.
Но и в эти дни ожидается, что на районы края начнет оказывать влияние северный циклон, который будет сопровождаться метелями и усилением снега, а не морозами.