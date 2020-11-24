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24 ноября -5°C
Жизнь

Алтайский край накрыло «глубоким» антициклоном. Какая будет погода?

Погода стабилизировалась в Алтайском крае с установлением антициклона — в ближайшие несколько дней в регионе не ожидается каких-либо серьезных изменений метеоусловий.

Снег в Барнауле.
Снег в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Как рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в ближайшие трое суток в крае будет спокойная, преимущественно без осадков погода.

Дневные температуры будут балансировать в диапазоне −5…−11 градусов. В ночные часы температурный фон будет иметь больший разброс — от -8 до -24 градусов.

Небольшой снег ожидается в крае во вторник, 24 ноября. Затем в связи с прояснением, как указывают синоптики, будет преимущественно без осадков.

Снег в Барнауле.
Снег в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Скорость ветра в ближайшие несколько дней будет 3−8 метров в секунду.

По словам Людмилы Сырых, в конце недели некоторые районы края испытают на себе небольшое влияние циклона, но оно будет непродолжительным.

Затем, как ожидается, погода вновь стабилизируется.

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