Синоптики рассказали, когда Алтайский край опустится на «дно холода»

Морозы, которые придут в отдельные районы Алтайского края с 4 по 8 декабря, можно считать аномальными. В некоторых местах ночью столбик термометра опустится до -39 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Морозы на Алтае и в Барнауле.

С 4 по 8 декабря в северных и восточных районах края ожидают отклонение среднесуточной температуры воздуха на 8…17 градусов ниже климатической нормы. Норма периода: −10…−13 градусов, пишут синоптики.

Так ночью 5 декабря в крае будет -28 … -33 градусов, в восточных и предгорных районах -34 … -39 градусов, местами по западу -20 … -25 градусов. Днем столбик термометра покажет -18 … -23 градусов, местами в восточных районах -24 … -29 градусов. В Алтайском крае это будет самый морозный день периода — «дно холода», рассказали altapress.ru в алтайском ЦГМС.

Ночью 6 декабря в регионе будет —23 … -28 градусов, местами в восточных и предгорных районах до -29 … -34 градусов. Днем: -14 … -19 градусов, в восточных районах до -24 градусов.

Ночью 7 декабря столбик термометра покажет -20 … -25 градусов, местами в восточных и предгорных районах -27 … -32 градусов. Днем будет -17 … -22 градуса, в предгорьях до -13 градусов.