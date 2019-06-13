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13 июня 27°C

Алтайский край на несколько дней накроют дожди с грозой и градом

В Алтайском крае в ближайшие дни заметно испортится погода. В отдельных районах прогнозируют дожди и град, сообщает алтайский ЦГМС.

Град.
Град.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае 14 июня:

ночью:

  • +13…+18 градусов,
  • в отдельных районах дождь, гроза, местами в северных районах при грозе сильный дождь, град,
  • ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.

днем:

  • +24…+29 градусов, в северо-западных районах +18…+23 градусов,
  • в отдельных районах дождь, гроза, в предгорных районах при грозе сильный дождь, град,
  • ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.

Погода в Алтайском крае 15 июня:

ночью:

  • +9…+14 градусов,
  • дождь, местами сильный дождь, гроза, град,
  • ветер юго-восточный, 4−9 м/с, местами порывы 11−16 м/с.

днем:

  • +24…+29 градусов, в северо-западных районах +18…+23 градусов,
  • дождь, местами сильный дождь, гроза, град,
  • ветер юго-восточный, 7−12 м/с, местами порывы до 20 м/с.

Погода в Алтайском крае 16 июня:

ночью:

  • +12…+17 градусов, местами в северо-западных районах +7…+12 градусов,
  • на большей части территории небольшой, местами умеренный и сильный дождь, гроза, град,
  • ветер южный, 7−12 м/с, местами порывы до 20 м/с.

днем:

  • +18…+23 градуса, в западных районах +13…+18 градусов,
  • на большей части территории небольшой, местами умеренный и сильный дождь, гроза, град
  • ветер южный, 4−9 м/с, местами порывы 10−15 м/с.

Погода в Барнауле

14 июня:

  • +24…+26 градусов,
  • в начале дня небольшой дождь, гроза,
  • ветер юго-западный, 5−10 м/с.

15 июня:

  • +23…+25 градусов,
  • днем умеренный дождь, гроза,
  • ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

16 июня:

  • +19…+21 градус,
  • днем временами умеренный дождь, гроза,
  • ветер южный, 4−9 м/с.
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