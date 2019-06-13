Алтайский край на несколько дней накроют дожди с грозой и градом

Погода в Алтайском крае 14 июня:
ночью:
- +13…+18 градусов,
- в отдельных районах дождь, гроза, местами в северных районах при грозе сильный дождь, град,
- ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.
днем:
- +24…+29 градусов, в северо-западных районах +18…+23 градусов,
- в отдельных районах дождь, гроза, в предгорных районах при грозе сильный дождь, град,
- ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.
Погода в Алтайском крае 15 июня:
ночью:
- +9…+14 градусов,
- дождь, местами сильный дождь, гроза, град,
- ветер юго-восточный, 4−9 м/с, местами порывы 11−16 м/с.
днем:
- +24…+29 градусов, в северо-западных районах +18…+23 градусов,
- дождь, местами сильный дождь, гроза, град,
- ветер юго-восточный, 7−12 м/с, местами порывы до 20 м/с.
Погода в Алтайском крае 16 июня:
ночью:
- +12…+17 градусов, местами в северо-западных районах +7…+12 градусов,
- на большей части территории небольшой, местами умеренный и сильный дождь, гроза, град,
- ветер южный, 7−12 м/с, местами порывы до 20 м/с.
днем:
- +18…+23 градуса, в западных районах +13…+18 градусов,
- на большей части территории небольшой, местами умеренный и сильный дождь, гроза, град
- ветер южный, 4−9 м/с, местами порывы 10−15 м/с.
Погода в Барнауле
14 июня:
- +24…+26 градусов,
- в начале дня небольшой дождь, гроза,
- ветер юго-западный, 5−10 м/с.
15 июня:
- +23…+25 градусов,
- днем умеренный дождь, гроза,
- ветер юго-восточный, 7−12 м/с.
16 июня:
- +19…+21 градус,
- днем временами умеренный дождь, гроза,
- ветер южный, 4−9 м/с.