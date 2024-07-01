Алтайский край накроют сильные ливни в конце дня 1 июля

Ветер усилится до 22 м/с, а так же местами будут шквалы более 25 м/с.
Ранее сообщалось, что почти две недели дождей ожидают жителей Алтайского края.
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В конце 1 июля и ночью 2 июля в крае ожидаются сильные ливневые грозовые дожди, сообщает МЧС по Алтайскому краю.
Ветер усилится до 22 м/с, а так же местами будут шквалы более 25 м/с.
Ранее сообщалось, что почти две недели дождей ожидают жителей Алтайского края.
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