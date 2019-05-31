Алтайский край оказался в числе регионов, где часто пропадают дети

По ее словам, наибольшее число случаев пропажи детей отмечено в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, Республике Коми, Амурской, Кировской и Челябинской областях, а также в Санкт-Петербурге.
Эксперт связывает это с большим количеством учреждений для детей-сирот в этих регионах. Такая тенденция может быть и следствием недостаточной работы местных органов системы профилактики безнадзорности, добавляет Минаева.
Чаще всего дети сбегают из дома, чтобы увидеться с друзьями, погулять, стать самостоятельным, а также из-за склонности к бродяжничеству.
Гораздо реже дети убегают, потому что стали жертвами преступления. Такие факты единичны и за прошлый год зафиксировано лишь 15 подобных случаев по России.
По данным следователей, в 2018 году возбудили 65 уголовных дел о преступлениях в отношении детей в период их безвестного отсутствия. По направленным в суд уголовным делам этой категории обвинялись 6508 человек.