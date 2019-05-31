Алтайский край оказался в числе регионов, где часто пропадают дети

В следственном комитете оценили число происшествий, связанных с пропажей детей. Эксперты назвали Алтайский край в перечне регионов, где таких случаев оказалось заметно много. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК РФ Евгению Минаеву.

По ее словам, наибольшее число случаев пропажи детей отмечено в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, Республике Коми, Амурской, Кировской и Челябинской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Эксперт связывает это с большим количеством учреждений для детей-сирот в этих регионах. Такая тенденция может быть и следствием недостаточной работы местных органов системы профилактики безнадзорности, добавляет Минаева.

Чаще всего дети сбегают из дома, чтобы увидеться с друзьями, погулять, стать самостоятельным, а также из-за склонности к бродяжничеству.

Гораздо реже дети убегают, потому что стали жертвами преступления. Такие факты единичны и за прошлый год зафиксировано лишь 15 подобных случаев по России.

По данным следователей, в 2018 году возбудили 65 уголовных дел о преступлениях в отношении детей в период их безвестного отсутствия. По направленным в суд уголовным делам этой категории обвинялись 6508 человек.