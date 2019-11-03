Алтайский край оказался не самым «любвеобильным» регионом в России по индексу любви

Для определения индекса специалисты агенства выявляли в социальных сетях русскоязычные упоминания таких фраз, как «я люблю», «обожаю», «я без ума», «я счастлив», а также «я ненавижу», «меня раздражает», «бесит» и другие. Всего были исследованы более 580 млн постов и комментариев в популярных соцсетях.
Самыми «любвеобильными» регионами оказались Севастополь и Республика Крым. Пользователи соцсетей из этих мест больше всего пишут о любви друг к другу — самые частые сообщения «Люблю тебя» и «Обожаю» с фотографией объекта любви.
В пятерке лидеров также Костромская область, Ненецкий автономный округ и Краснодарский край. Жители Костромы восторженно делятся фотографиями первых снежинок, а в Ненецком округе — заснеженными лесами.
Меньше всего любовью в соцсетях делятся пользователи из Магаданской области, Чеченской республики, Республики Ингушетия и Якутии.