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Жизнь

Алтайский край оказался не самым «любвеобильным» регионом в России по индексу любви

Ко Дню народного единства агентство «Brand Analytics» опубликовало результаты исследования по «индексу любви». Эксперты исследовали эмоциональное состояние пользователей социальных сетей в регионах России. Алтайский край занял 48 место из 85.

Любовь
Любовь
СС0

Для определения индекса специалисты агенства выявляли в социальных сетях русскоязычные упоминания таких фраз, как «я люблю», «обожаю», «я без ума», «я счастлив», а также «я ненавижу», «меня раздражает», «бесит» и другие. Всего были исследованы более 580 млн постов и комментариев в популярных соцсетях.

Самыми «любвеобильными» регионами оказались Севастополь и Республика Крым. Пользователи соцсетей из этих мест больше всего пишут о любви друг к другу — самые частые сообщения «Люблю тебя» и «Обожаю» с фотографией объекта любви.

В пятерке лидеров также Костромская область, Ненецкий автономный округ и Краснодарский край. Жители Костромы восторженно делятся фотографиями первых снежинок, а в Ненецком округе — заснеженными лесами.

Меньше всего любовью в соцсетях делятся пользователи из Магаданской области, Чеченской республики, Республики Ингушетия и Якутии.

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