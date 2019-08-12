Алтайский край оказался в аутсайдерах рейтинга по доле среднего класса

Доля жителей, которых можно отнести к среднему классу, в Алтайском крае составляет 6,8%. С заметным отрывом лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, у которого 45% семей можно отнести к среднему классу.
В данном случае под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека.
Рассматривались семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.
Аутсайдерами в списке стали республики Серверного Кавказа: Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.
«Главная надежда на рост среднего класса связана с ростом зарплат, которые, скорее всего, будут увеличиваться даже при невысоких темпах экономического роста. Катализатором станет дефицит работников из-за выхода на рынок труда малочисленного поколения рожденных в 1990-е годы.», — отмечают составители рейтинга.