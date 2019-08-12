Алтайский край оказался в аутсайдерах рейтинга по доле среднего класса

Алтайский края занял 69 место (из 85 регионов) по числу семей, которых можно отнести к среднему классу. Такие выводы сделали эксперты РИА Рейтинг, основываясь на данных Росстата.

Доля жителей, которых можно отнести к среднему классу, в Алтайском крае составляет 6,8%. С заметным отрывом лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, у которого 45% семей можно отнести к среднему классу.

В данном случае под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека.

Рассматривались семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.

Аутсайдерами в списке стали республики Серверного Кавказа: Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.