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Жизнь

Алтайский край оказался в аутсайдерах рейтинга по доле среднего класса

Алтайский края занял 69 место (из 85 регионов) по числу семей, которых можно отнести к среднему классу. Такие выводы сделали эксперты РИА Рейтинг, основываясь на данных Росстата.

Барнаульцы. Аварийное жилье.
Барнаульцы. Аварийное жилье.
Анна Зайкова

Доля жителей, которых можно отнести к среднему классу, в Алтайском крае составляет 6,8%. С заметным отрывом лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, у которого 45% семей можно отнести к среднему классу.

В данном случае под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека.

Рассматривались семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.

Аутсайдерами в списке стали республики Серверного Кавказа: Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

«Главная надежда на рост среднего класса связана с ростом зарплат, которые, скорее всего, будут увеличиваться даже при невысоких темпах экономического роста. Катализатором станет дефицит работников из-за выхода на рынок труда малочисленного поколения рожденных в 1990-е годы.», — отмечают составители рейтинга.

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