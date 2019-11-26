Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 ноября -14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Алтайский край оказался в лидерах по росту безработицы

В 60 регионах России выросла безработица. Алтайский край назвали в десятке субъектов с наибольшим ростом, следует из сообщения минтруда РФ.

Бомж.
Бомж.
Анна Зайкова

Наибольший рост эксперты наблюдали в республиках Тыва, Мордовия, Крым и Кабардино-Балкарской Республике, Алтайском крае, Астраханской, Омской и Курганской областях, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.

Причем в пяти регионах показатели не изменились. Среди них Республика Алтай, а также Владимирская область, Ненецкий автономный округ, Адыгея и Чувашская Республика.

По данным на 19 ноября, уровень регистрируемой безработицы в среднем по стране составил 0,9% от численности экономически активного населения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость