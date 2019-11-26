Алтайский край оказался в лидерах по росту безработицы

В 60 регионах России выросла безработица. Алтайский край назвали в десятке субъектов с наибольшим ростом, следует из сообщения минтруда РФ.

Наибольший рост эксперты наблюдали в республиках Тыва, Мордовия, Крым и Кабардино-Балкарской Республике, Алтайском крае, Астраханской, Омской и Курганской областях, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.

Причем в пяти регионах показатели не изменились. Среди них Республика Алтай, а также Владимирская область, Ненецкий автономный округ, Адыгея и Чувашская Республика.

По данным на 19 ноября, уровень регистрируемой безработицы в среднем по стране составил 0,9% от численности экономически активного населения.