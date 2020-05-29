Алтайский край оказался в пятерке регионов Сибири по приросту больных COVID-19

На 29 мая в Алтайском крае общее количество человек с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» составило 1 708 человек, что на 523 больше, чем неделей ранее, отметили в ИЦК.
Количество новых выявленных случаев увеличилось в 1,4 раза. Показатель прироста стал равен среднесибирским темпам.
«Антилидер» рейтинга — Республика Тыва. Количество заболевших COVID-19 за неделю там возросло в 1,8 раза. Иркутская область заняла вторую строчку рейтинга с показателем 1,7. На третьем месте — Омская область (1,5)
Наименьший прирост за неделю зафиксировали в республиках Алтай и Хакасия. В этих регионах показатель равен общероссийскому — 1,2.