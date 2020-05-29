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Алтайский край оказался в пятерке регионов Сибири по приросту больных COVID-19

По итогам недели с 23 по 29 мая Алтайский край вошел в пятерку регионов СФО с самым высоким приростом заболевших COVID-19, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

На 29 мая в Алтайском крае общее количество человек с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» составило 1 708 человек, что на 523 больше, чем неделей ранее, отметили в ИЦК.

Количество новых выявленных случаев увеличилось в 1,4 раза. Показатель прироста стал равен среднесибирским темпам.

«Антилидер» рейтинга — Республика Тыва. Количество заболевших COVID-19 за неделю там возросло в 1,8 раза. Иркутская область заняла вторую строчку рейтинга с показателем 1,7. На третьем месте — Омская область (1,5)

Ситуация с коронавирусом в Алтайском крае за неделю с 23 по 29 мая.
Ситуация с коронавирусом в Алтайском крае за неделю с 23 по 29 мая.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Наименьший прирост за неделю зафиксировали в республиках Алтай и Хакасия. В этих регионах показатель равен общероссийскому — 1,2.

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