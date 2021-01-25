Алтайский край опустился на дно 40-градусного холода. Но известно, когда потеплеет

По данным алтайского Гидрометцентра, столбики термометров в ночь на понедельник показывали −32…−37 градусов, а местами температура опускалась до -42 градусов.
По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, дно холода регион будет переживать в течение 25 и 26 января.
Днем в понедельник в крае будет −28…−33 градуса, местами по югу будет −20…−25 градусов.
Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменный, 2−7 метров в секунду.
В ночь на 26 января в крае также прогнозируют 40-градусные морозы.
Впрочем, затем в регионе начнется постепенное потепление — с каждым днем температура воздуха начнет нарастать, но вместе с этим в крае начнутся осадки и усилится ветер.