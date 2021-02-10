Алтайский край остается во власти морозов. Местами похолодает до -35

Морозная погода, пришедшая в Алтайский край после сильной оттепели, продолжает властвовать в регионе.

По информации алтайского Гидрометцентра, в среду, 10 февраля, на большей части территории края ожидается небольшой снег, местами метели, на дорогах гололедица.

Дневные температуры составят −11…−16 градусов, местами по северо-западу будет −17…−22 градусов.

Ветер юго-западный, 7−12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров.

В Барнауле днем в среду также временами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.

Температура в краевой столице составит −14…−16 градусов.

В ночь на четверг в крае станет еще холоднее. На большей части регионе будет −24…−29 градусов, а местами по северо-западу и вовсе столбики термометров могут опуститься до -35 градусов.