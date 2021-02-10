Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 февраля -17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Алтайский край остается во власти морозов. Местами похолодает до -35

Морозная погода, пришедшая в Алтайский край после сильной оттепели, продолжает властвовать в регионе.

Мороз на Алтае. Зима.
Мороз на Алтае. Зима.
Анна Зайкова, altapress.ru

По информации алтайского Гидрометцентра, в среду, 10 февраля, на большей части территории края ожидается небольшой снег, местами метели, на дорогах гололедица.

Дневные температуры составят −11…−16 градусов, местами по северо-западу будет −17…−22 градусов.

Ветер юго-западный, 7−12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров.

В Барнауле днем в среду также временами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.

Температура в краевой столице составит −14…−16 градусов.

В ночь на четверг в крае станет еще холоднее. На большей части регионе будет −24…−29 градусов, а местами по северо-западу и вовсе столбики термометров могут опуститься до -35 градусов.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость