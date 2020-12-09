Алтайский край пережил первый снежный шторм. Метели и гололед продолжаются

Согласно прогнозу синоптиков, днем в среду, 9 декабря, погоду будет более спокойной. В регионе ожидается небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах гололедица, снежные заносы.
Дневные температуры составят −5…−10 градусов, по северу местами будет −11…−16 градусов.
Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.
В Барнауле небольшой снег ожидается в утренние часы. На дорогах прогнозируют гололед.
В дневное время температура воздуха в краевой столице составит −11…−13 градусов. Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду.