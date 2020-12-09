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Жизнь

Алтайский край пережил первый снежный шторм. Метели и гололед продолжаются

Алтайский край вечером 8 декабря и в ночь на 9 декабря пережил кратковременный период штормовой погоды — в регионе шел сильный снег, местами наблюдались метели и порывистый ветер скоростью более 20 метров в секунду.

Зима. Много снега. Уборка снега.
Зима. Много снега. Уборка снега.
Михаил Хаустов

Согласно прогнозу синоптиков, днем в среду, 9 декабря, погоду будет более спокойной. В регионе ожидается небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах гололедица, снежные заносы.

Дневные температуры составят −5…−10 градусов, по северу местами будет −11…−16 градусов.

Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле небольшой снег ожидается в утренние часы. На дорогах прогнозируют гололед.

В дневное время температура воздуха в краевой столице составит −11…−13 градусов. Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду.

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