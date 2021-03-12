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12 марта -3°C
Жизнь

Алтайский край погружается в пучину мартовских морозов под -30 градусов

Резкое похолодание придет в Алтайский край в пятницу, 12 марта — в ночь на субботу в регионе местами возможны морозы под -30 градусов.

Морозы в Барнауле
Морозы в Барнауле
Михаил Хаустов

На сутки 12 марта в крае передан прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях.

«В отдельных районах небольшой, по югу и востоку местами умеренный, в предгорьях местами сильный снег, метели, местами по юго-востоку гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. По востоку местами снежные заносы», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Скорость ветра местами будет достигать 22 метров в секунду.

Снег и метель в Барнауле.
Снег и метель в Барнауле.
Анна Зайкова

Дневная температура составит −2…−7 градусов, местами в предгорьях до +3 градусов, по северо-западу −8…−13 градусов с похолоданием в течение дня.

В ночь на субботу температура воздуха в крае достигнет −15…−20 градусов, а местами по западу и северу похолодает до -28 градусов.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, такое изменение погоды связано с тем, что районы края окажутся под влиянием антициклона.

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