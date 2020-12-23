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Жизнь

Алтайский край погружается в пучину зимнего шторма. Впереди — снег, ветер и морозы

Алтайский край живет в условиях штормового предупреждения. 23 и 24 декабря в регионе ожидается сильный снег и ветер, а затем — резкое похолодание.

Метель на трассе.
Метель на трассе.
22.мвд.рф

«В Алтайском крае днем 23 и ночью 24 декабря 2020 года ожидается снег, местами сильный снег, продолжительные метели, усиление ветра до 17−22 метров в секунду, местами порывы 25−27 метров в секунду. На дорогах снежные заносы, местами сильная гололедица. Днем 25 декабря похолодание», — говорится в сообщении синоптиков.

Напомним, что обещанная непогода связана с влиянием, которое окажут на районы Алтайского края атмосферные фронты северо-атлантического циклона.

Морозы в Барнауле
Морозы в Барнауле
Михаил Хаустов

Дневные температуры 23 и 24 декабря будут балансировать в диапазоне −3…−9 градусов.

А вот грядущее похолодание будет обусловлено вторжением в наш регион атмосферных фронтов арктического циклона.

В ближайшие выходные температура воздуха в крае может опуститься до -30 градусов, а местами и ниже.

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