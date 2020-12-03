Алтайский край похвалили за сохранение леса

Об этом 1 декабря заявила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко во время подведения итогов всероссийской акции «Сохраним лес».
В рамках акции в стране в общей сложности были высажены 42 млн молодых деревьев. Вклад Алтайского края составил 3 млн штук. Больше показатели озеленения оказались только у Ленинградской и Тюменской областей.
Смысл акции «Сохраним лес», как сообщает сайт правительства, в том, что во всех мероприятиях участвуют различные волонтерские организации.
Как правило, добровольцы озеленяют территории, наиболее пострадавшие от природных стихий, засухи или пожаров.
Примечательно, сто место в первой тройке досталось Алтайскому краю на контрасте последних скандалов вокруг незаконных рубок деревьев в ленточном бору