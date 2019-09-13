Алтайский край покажет на весь мир летающее мороженое с шоколадной икрой

Алтайский край займет несколько площадок на международном форуме «Хлеб, ты — мир» в Калужской области. Гостям расскажут о туристическом потенциале и дадут попробовать необычные деликатесы. Например, летающее мороженое и спагетти из облепихи, рассказали в краевом управлении по туризму.

Попробовать алтайские продукты и познакомиться с регионом поближе на шести площадках смогут участники делегаций из 50 стран.

Гостям предложат сыры и мед, напитки из лекарственных трав и дикоросов, продукты на основе пантов, закуски из папоротника.

Преподаватели Барнаульского кооперативного техникума покажут диетические десерты из тыквы и облепихи, эспум из тыквы с фисташковым мороженым, спагетти из облепихи с маскарпоне и мятным бисквитом, сферы из тыквенного крема с медовой икрой и летающее крио-мороженое с шоколадной икрой.

Также пройдет презентация с дегустацией «блокадного» хлеба по рецепту самой холодной и суровой блокадной зимы.

Форум пройдет с 19 по 22 сентября.