Алтайский край покажет на весь мир летающее мороженое с шоколадной икрой

Попробовать алтайские продукты и познакомиться с регионом поближе на шести площадках смогут участники делегаций из 50 стран.
Гостям предложат сыры и мед, напитки из лекарственных трав и дикоросов, продукты на основе пантов, закуски из папоротника.
Преподаватели Барнаульского кооперативного техникума покажут диетические десерты из тыквы и облепихи, эспум из тыквы с фисташковым мороженым, спагетти из облепихи с маскарпоне и мятным бисквитом, сферы из тыквенного крема с медовой икрой и летающее крио-мороженое с шоколадной икрой.
Также пройдет презентация с дегустацией «блокадного» хлеба по рецепту самой холодной и суровой блокадной зимы.
Форум пройдет с 19 по 22 сентября.