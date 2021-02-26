Алтайский край получил новую партию антиковидной вакцины

Вакцину уже распределили по больницам и поликлиникам. В прививочной кампании участвует 81 медицинская организация, подчеркнули в ведомстве.
«При этом каждая районная больница старается увеличить количество прививочных пунктов в муниципальных образованиях и приблизить вакцинацию к жителям региона. Например, на территории Первомайского района работают на постоянной основе три прививочные кабинета в с. Березовка, с. Первомайское и ЗАТО Сибирский», — рассказали в министерстве.
По последним данным в Алтайском крае прививаются 49 621 человек, в том числе 34 404 человек получили первую прививку и 15 217 уже полностью вакцинировались.
Общее количество поставленной вакцины в регион составило 75 942 комплекта.