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Алтайский край получил новую партию антиковидной вакцины

9400 доз вакцины для профилактики коронавирусной инфекции поступило в Алтайский край, сообщили 26 февраля в краевом минздраве.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова

Вакцину уже распределили по больницам и поликлиникам. В прививочной кампании участвует 81 медицинская организация, подчеркнули в ведомстве.

«При этом каждая районная больница старается увеличить количество прививочных пунктов в муниципальных образованиях и приблизить вакцинацию к жителям региона. Например, на территории Первомайского района работают на постоянной основе три прививочные кабинета в с. Березовка, с. Первомайское и ЗАТО Сибирский», — рассказали в министерстве.

По последним данным в Алтайском крае прививаются 49 621 человек, в том числе 34 404 человек получили первую прививку и 15 217 уже полностью вакцинировались.

Общее количество поставленной вакцины в регион составило 75 942 комплекта.

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