Алтайский край получил новую партию антиковидной вакцины

Вакцину уже распределили по больницам и поликлиникам. В прививочной кампании участвует 81 медицинская организация, подчеркнули в ведомстве.

«При этом каждая районная больница старается увеличить количество прививочных пунктов в муниципальных образованиях и приблизить вакцинацию к жителям региона. Например, на территории Первомайского района работают на постоянной основе три прививочные кабинета в с. Березовка, с. Первомайское и ЗАТО Сибирский», — рассказали в министерстве.