Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 апреля 21°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Алтайский край получит 885 млн рублей на борьбу с пандемией

Алтайский край получит 885,2 млн рублей в виде дотации из резервного фонда правительства РФ. Всего на сбалансированность бюджетов в связи с расходами на борьбу с коронавирусом регионы получат 32 млрд 408 млн рублей. Соответствующее распоряжение 17 апреля подписал премьер Михаил Мишустин.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Помимо оснащения больниц дополнительным коечным фондом и ИВЛ, средства направляются также на обеспечение медработников средствами индивидуальной защиты.

Также Мишустин призвал минимизировать все формальности, препятствующие эффективному расходованию регионами средств, которые выделяются на борьбу с коронавирусом, пишет РИА Новости.

«Коллеги, обращаю ваше внимание, что мы выделяем регионам очень серьезные средства и делаем это на основании тех расчетов, которые дают сами же регионы. Эти средства должны использоваться максимально эффективно, об этом уже президент неоднократно говорил. Однако в ряде регионов не освоены ресурсы даже из первого транша», — заявил Мишустин.

20 апреля пресс-служба правительства Алтайского края сообщила, что губернатор Виктор Томенко принял решение о предоставлении муниципальным образованиям дотаций на сбалансированность.

Объем дотаций из краевого бюджета составил 288,8 млн рублей.

«Средства планируется направить на финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований», — подчеркивают в правительстве края.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость