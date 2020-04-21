Алтайский край получит 885 млн рублей на борьбу с пандемией

Помимо оснащения больниц дополнительным коечным фондом и ИВЛ, средства направляются также на обеспечение медработников средствами индивидуальной защиты.

Также Мишустин призвал минимизировать все формальности, препятствующие эффективному расходованию регионами средств, которые выделяются на борьбу с коронавирусом, пишет РИА Новости.

«Коллеги, обращаю ваше внимание, что мы выделяем регионам очень серьезные средства и делаем это на основании тех расчетов, которые дают сами же регионы. Эти средства должны использоваться максимально эффективно, об этом уже президент неоднократно говорил. Однако в ряде регионов не освоены ресурсы даже из первого транша», — заявил Мишустин.