Из-за боевых действий пострадала часть инфраструктуры Славяносербского района (он находится в 32 км от Луганска). В частности, разрушены социальные, коммунальные, жилые объекты, дороги.
Алтайская делегация ознакомилась с проблемными вопросами, чтобы в дальнейшем помогать в восстановлении территории.
Еще 23 февраля, до официального начала специальной операции, в Славяносербском районе в результате обстрелов со стороны украинских силовиков была прекращена подача воды. Пострадала система энергоснабжения Айдарской насосной станции, писало РИА Новости.
Представитель МИД Мария Захарова в середине мая заявила, что получены свидетельства преднамеренного использования в 2020 году возбудителя туберкулеза для заражения населения Славяносербского района ЛНР через листовки в виде фальшивых денежных купюр.