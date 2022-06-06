6 июня
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Жизнь

Алтайский край поможет восстановить разрушенный район в ЛНР

Делегация из Алтайского края под председательством вице-губернатора Дениса Губина прибыла в Славяносербский район ЛНР. Чиновники обсудили планы по восстановлению пострадавших территорий, пишет «КП-Донецк».

Российские следователи привезли жителям Славяносербского района продукты.
Российские следователи привезли жителям Славяносербского района продукты.
Кадр видео t.me/sledcom_press

Из-за боевых действий пострадала часть инфраструктуры Славяносербского района (он находится в 32 км от Луганска). В частности, разрушены социальные, коммунальные, жилые объекты, дороги.

Алтайская делегация ознакомилась с проблемными вопросами, чтобы в дальнейшем помогать в восстановлении территории.

Еще 23 февраля, до официального начала специальной операции, в Славяносербском районе в результате обстрелов со стороны украинских силовиков была прекращена подача воды. Пострадала система энергоснабжения Айдарской насосной станции, писало РИА Новости.

Представитель МИД Мария Захарова в середине мая заявила, что получены свидетельства преднамеренного использования в 2020 году возбудителя туберкулеза для заражения населения Славяносербского района ЛНР через листовки в виде фальшивых денежных купюр.

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