26 декабря
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Жизнь

Алтайский край попал в число последних 20 регионов в итоговом рейтинге

Алтайский край занял 61 место в итоговом рейтинге уходящего года от РИА Новости. Рейтинг учитывал качество жизни, социально-экономическое положение, состояние рынка труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие и приверженность жителей здоровому образу жизни.

Здания в Барнауле, закат в Барнауле.
Здания в Барнауле, закат в Барнауле.
Кристина Тарасова.

Алтайский край получил 43,244 балла, встав в один ряд с Республикой Адыгеей, Республикой Коми и Архангельской областью. У регионов тоже по 43 балла с разницей в несколько десятых баллов.

Республика Алтай получила всего 26,448 балла и попала в пятерку самых неблагополучных регионов России — на 81 место.

Последние три места занимают Республика Тыва (21 балл), Еврейская автономная область (22 балла) и Республика Ингушетия (23 балла).

Самыми благополучными регионами были признаны Москва (83 балла), Санкт-Петербург (81 балл) и Московская область (73 балла).

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