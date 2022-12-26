Алтайский край попал в число последних 20 регионов в итоговом рейтинге

Алтайский край получил 43,244 балла, встав в один ряд с Республикой Адыгеей, Республикой Коми и Архангельской областью. У регионов тоже по 43 балла с разницей в несколько десятых баллов.
Республика Алтай получила всего 26,448 балла и попала в пятерку самых неблагополучных регионов России — на 81 место.
Последние три места занимают Республика Тыва (21 балл), Еврейская автономная область (22 балла) и Республика Ингушетия (23 балла).
Самыми благополучными регионами были признаны Москва (83 балла), Санкт-Петербург (81 балл) и Московская область (73 балла).
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