Алтайский край попал в «рейтинг отчаяния»

Наибольшее число «смертей от отчаяния», согласно данным исследования, в Чукотском и Ненецком АО, Еврейской автономной области, республиках Алтай и Бурятии.
В списке регионы располагаются от наиболее благополучных до самых «отчаявшихся».
Так, Республика Алтай заняла 76 строчку из 79, а Алтайский край расположился на 67 позиции.
Меньше всего «смертей от отчаяния» случается в Астраханской области, Москве, Ростовской области, Самарской области и Санкт-Петербурге.
Сам термин deaths of despair («смерти от отчаяния») ввели экономисты Ангус Дитон и Энн Кейс. Он означает самоубийства, смерти от отравления алкоголем и смерти от передозировки наркотиков.
Для анализа этого явления в регионах России автор обратилась к данным Росстата о самоубийствах, смертности от отравления алкоголем и количестве абортов за 2018 год.
По словам Андреевой, ключевыми факторами, влияющими на уровень отчаяния, можно назвать темпы роста региональной экономики, состояние рынка труда, уровень безработицы, жилье и жилищные условия.