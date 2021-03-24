Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 марта -1°C
﻿
Жизнь
206

Алтайский край попал в «рейтинг отчаяния»

Консультант по стратегическому развитию Наталия Андреева на основе данных Росстата составила рейтинг регионов, жители которых чаще всего умирают от отчаяния — совершают самоубийства или умирают от передозировки наркотиков или алкоголизма. Алтай вошел в число не самых благополучных.

Бедность. Бездомный.
Бедность. Бездомный.
СС0

Наибольшее число «смертей от отчаяния», согласно данным исследования, в Чукотском и Ненецком АО, Еврейской автономной области, республиках Алтай и Бурятии.

В списке регионы располагаются от наиболее благополучных до самых «отчаявшихся».

Рейтинг отчаяния.
Рейтинг отчаяния.
facebook.com/natallia.andreeva/

Так, Республика Алтай заняла 76 строчку из 79, а Алтайский край расположился на 67 позиции.

Меньше всего «смертей от отчаяния» случается в Астраханской области, Москве, Ростовской области, Самарской области и Санкт-Петербурге.

Рейтинг отчаяния.
Рейтинг отчаяния.
facebook.com/natallia.andreeva/

Сам термин deaths of despair («смерти от отчаяния») ввели экономисты Ангус Дитон и Энн Кейс. Он означает самоубийства, смерти от отравления алкоголем и смерти от передозировки наркотиков.

Для анализа этого явления в регионах России автор обратилась к данным Росстата о самоубийствах, смертности от отравления алкоголем и количестве абортов за 2018 год.

По словам Андреевой, ключевыми факторами, влияющими на уровень отчаяния, можно назвать темпы роста региональной экономики, состояние рынка труда, уровень безработицы, жилье и жилищные условия.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость