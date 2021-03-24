Алтайский край попал в «рейтинг отчаяния»

Консультант по стратегическому развитию Наталия Андреева на основе данных Росстата составила рейтинг регионов , жители которых чаще всего умирают от отчаяния — совершают самоубийства или умирают от передозировки наркотиков или алкоголизма. Алтай вошел в число не самых благополучных.

Наибольшее число «смертей от отчаяния», согласно данным исследования, в Чукотском и Ненецком АО, Еврейской автономной области, республиках Алтай и Бурятии.

В списке регионы располагаются от наиболее благополучных до самых «отчаявшихся».

Рейтинг отчаяния. facebook.com/natallia.andreeva/

Так, Республика Алтай заняла 76 строчку из 79, а Алтайский край расположился на 67 позиции.

Меньше всего «смертей от отчаяния» случается в Астраханской области, Москве, Ростовской области, Самарской области и Санкт-Петербурге.

Рейтинг отчаяния. facebook.com/natallia.andreeva/

Сам термин deaths of despair («смерти от отчаяния») ввели экономисты Ангус Дитон и Энн Кейс. Он означает самоубийства, смерти от отравления алкоголем и смерти от передозировки наркотиков.

Для анализа этого явления в регионах России автор обратилась к данным Росстата о самоубийствах, смертности от отравления алкоголем и количестве абортов за 2018 год.

По словам Андреевой, ключевыми факторами, влияющими на уровень отчаяния, можно назвать темпы роста региональной экономики, состояние рынка труда, уровень безработицы, жилье и жилищные условия.