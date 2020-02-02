Алтайский край попал в рейтинг регионов с самой большой убылью населения

Алтайский край оказался на верхних позициях рейтинга регионов с самой большой убылью населения. Такие данные в Росстате озвучили «Российской газете».

В верхней части списка — Саратовская область (19 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), а также Волгоградская область (15,8 тыс.).

По предварительной оценке, в среднем за 2019 год наибольшая убыль населения отмечена в трех федеральных округах — Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.).

При этом наибольший рост населения отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе (62 тысячи).

Население России за прошедший 2019 год сократилось на 35,6 тыс. человек, сообщил Росстат. Аналогичная тенденция фиксировалась и годом ранее.