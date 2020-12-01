Алтайский край попал в список регионов, где занижают статистику по COVID-19

С журналистами вышел на связь пользователь Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, пожелавший остаться анонимным, и представил доказательства того, что действительно имеет доступ к системе, а также прислал архив с файлами, скачанными из ИЦК.
Проанализировав данные, журналисты составили список регионов, которые занижают статистику при помощи понижающего коэффициента.
В перечень вошел Алтайский край и еще 18 субъектов.
«Оперативные штабы 19 регионов ежедневно публикуют данные о смертях на коронавирусных койках из ИЦК, умножая их на понижающий коэффициент — то есть, занижая показатели смертности, например, на ⅓ или на другое значение. В результате графики похожи, но общая сумма смертей в ежедневных официальных сводках оперштаба меньше», — пишет издание.
Но данные из ИЦК о занятости коек и о количестве людей на ИВЛ в Алтайском крае совпали с данными местного оперштаба.