Алтайский край попал в список регионов, где занижают статистику по COVID-19

Региональные и федеральные власти имеют оперативные данные о ежедневной смертности в коронавирусных больницах, используют их для внутренних расчетов, но половина регионов, в том числе и Алтайский край, публикуют цифры, занижая их. К такому выводу пришла «Медиазона» в исследовании при участии редакции «Медузы».