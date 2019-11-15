Алтайский край потерял из-за миграции еще более тысячи человек

Алтайский край остается в минусе по показателю миграционных процессов — из региона по-прежнему уезжает больше людей, чем приезжает.

Согласно данным Алтайкарйстата, за девять месяцев текущего года, в регион прибыло 26 460 человек. Что касается количества людей, покинувших край, то таковых 27 696 человек.

Таким образом, за три квартале 2019 года Алтайский край оказался в минусе на 1236 человек.

При этом следует отметить, что в сравнении с показателями прошлого года отток населения все же серьезно сократился — в три раза.

Так, по итогам трех кварталов 2018 года разница между количеством покинувших 3942 регион и прибывших в край составляла 3942 человека.