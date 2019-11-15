Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 ноября -19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Алтайский край потерял из-за миграции еще более тысячи человек

Алтайский край остается в минусе по показателю миграционных процессов — из региона по-прежнему уезжает больше людей, чем приезжает.

Чемодан.
Чемодан.
СС0.

Согласно данным Алтайкарйстата, за девять месяцев текущего года, в регион прибыло 26 460 человек. Что касается количества людей, покинувших край, то таковых 27 696 человек.

Таким образом, за три квартале 2019 года Алтайский край оказался в минусе на 1236 человек.

При этом следует отметить, что в сравнении с показателями прошлого года отток населения все же серьезно сократился — в три раза.

Так, по итогам трех кварталов 2018 года разница между количеством покинувших 3942 регион и прибывших в край составляла 3942 человека.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость