Алтайский край предлагают переименовать в Приалтайский

Ученый считает, что называть край алтайским уже некорректно. Это название регион получил в 1937 году, когда Западно-Сибирский край разделили на Новосибирскую область и Алтайский край. Тогда в него вошла и Горно-Алтайская автономная область, на которую приходилось 35% территории региона.
При этом «алтайской», по мнению Пудрика, с давних времен называли горную территорию. А с 1991 года после отделения Республики Алтай в отдельный субъект РФ в Алтайском крае осталось только 15% гор и предгорий, остальные 85% - равнина. Поэтому с географической точки зрения регион должен называться Приалтайским краем.
Ученый признает, что название может вызвать усмешку, однако в пример приводит Приморский край, который всем привычен. В качестве альтернативного наименования Приалтайскому Пудрик также предложил «Верхне-Обской край».