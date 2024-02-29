Алтайский край представил свои достижения в рамках Дня российского предпринимательства на Международной выставке-форуме «Россия».

Мы прошли уникальный период, справились с внешними шоками: пандемией, санкционным давлением. По масштабам и непредсказуемости аналогов им еще не было. Не было и готовых рецептов, как им противостоять. При этом российская экономика не только восстановилась быстрее прогнозов. Причинами такой устойчивости стал ряд факторов. Главный из них — это предпринимательская инициатива, гибкость бизнеса, скорость, с которой компании адаптировались к новым вызовам и ограничениям, конструктивный и доверительный характер отношений, который сложился между бизнесом и государством. Для реализации проектов, особенно крупных, бизнес стал активнее комбинировать те меры поддержки, которые за последнее время созданы, плотнее работать с региональными командами и формировать запросы на новые инструменты. Со стороны государства мы старались своевременно, оперативно донастраивать действующие инструменты, — сообщил глава Минэкономразвития РФ.

Стенд Алтайского края посетила заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова. Она отметила высокую значимость реализуемых в регионе инвестиционных проектов — двух строящихся промышленных технопарков и уже введенного в эксплуатацию осенью 2022 года технопарка «Юг Алтая».

Эффективность работы мер господдержки можно оценить по степени их реализации «на местах». Сегодня Алтайский край входит в число тех регионов, где бизнес активно использует возможности нацпроекта «Малое среднее предпринимательство» для своего развития, — подчеркнула замминистра.

На стенде региона можно было ознакомиться с инновационной продукцией предпринимателей края. Также для всех посетителей была представлена признанная лучшей в стране видеоэкскурсия по истории развития предпринимательства Алтайского края. Здесь также проходил мастер-класс по изготовлению арт-объекта, специально созданного барнаульской художницей Анастасией Петренко. Панно размером 1,5 метра по фрагментам рисовали жители разных городов страны. Оно в необычном исполнении представило все то, чем богат наш регион и те отрасли экономики, которыми край, безусловно, гордится.

Врио начальника управления Елена Абдулаева, отметила что, 84% хозяйствующих субъектов края — это представители малого и среднего бизнеса, среди них: сельхозтоваропроизводители, краевые промышленные и торговые предприятия.

Мы гордимся нашими предпринимателями и готовы продолжать двигаться в направлении покорения их новых бизнес-вершин, — подытожила врио начальника управления.

Руководитель Цента «Мой бизнес» Антон Слободчиков рассказал, что среди важнейших задач выставки — обмен опытом и достижениями.

Где как не здесь, за короткое время можно познакомится с чем-то передовым и уникальным из каждого региона России, с возможностью в последствии реализовывать практику в нашем регионе. Динамику роста краевого бизнеса невозможно отрицать. Мы каждый день работаем с предпринимателями, оказываем поддержу субъектами МСП и самозанятым. Их идеи для бизнеса, пути его реализации и монетизации своего дела удивительным образом обрастают все более продуктивными подходами, цифровизацией бизнеса, приобретают черты нового предпринимательства, основанного на мерах господдержки и ее лучших, в том числе, технологических достижениях, — говорит Антон Слободчиков.

Справка: На протяжении последних лет размер средств, направленных на поддержку сферы МСП региона, постоянно увеличивался. Так, на реализацию государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае», содержащей, в том числе мероприятия Национального проекта и индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, в 2023 году направлено 1 379,9 млн. рублей, что превышает объемы 2022 года на 41,7 %. Благодаря усилиям Правительства Алтайского края значительно увеличилась их федеральная составляющая: в 2023 году она достигла 1316,7 млн. рублей, что больше уровня 2022 года без малого в 1,5 раза.

Учитывая складывающиеся социально-экономические условия в 2023 году были реализованы дополнительные меры поддержки субъектов бизнеса, предусматривающие, в том числе повышение доступности кредитных ресурсов. Так, благодаря реализации всего комплекса мер субъектам малого и среднего предпринимательства Алтайского края с 2019 года (с момента начала реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство») оказана финансовая поддержка в размере более 71 млрд. рублей, в том числе порядка 18 млрд. рублей в 2023 году, а количество оказанных услуг составило 128 тысяч.

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