Алтайский край приближается ко дну июньских холодов

Период похолодания после 30-градусной жары в Алтайском крае входит в кульминационную часть — в ближайшие двое суток в ночные часы в регионе ожидается «дно холода».

Напомним, что погода в регионе изменилась с 3 июня. На смену температурам под +30 градусов в регион пришла более прохладная погода.

Ранее синоптики предупреждали, что в ночные и утренние часы местами на этой неделе возможны заморозки.

Своеобразным «дном холода» станут 5 и 6 июня. Так, в ночь на пятницу в крае будет всего +3…+8 градусов, а в ночь на субботу местами по западу и вовсе ожидаются заморозки до 0…-1 градуса.

Дневные температуры будут колебаться в диапазоне +12…+21 градус. В регионе в эти дни местами прогнозируют кратковременные дожди и грозы.