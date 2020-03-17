Алтайский край признали убежищем от коронавируса

Алтайский край и Республика Алтай вошли в топ мест в России, которые бы выбрали для отдыха в связи с пандемией коронавируса. Это выяснил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru .

Большинство туристов проголосовало за Крым, на втором месте Краснодарский край, третий по популярности вариант — не ездить никуда.

2,96% опрошенных выбрали Алтайский край и Республику Алтай.

Опрос в соцсетях также показал, что 7,8% россиян переждут эпидемию у себя на даче.

Места , где можно спастись от эпидемии коронавируса в России:

Крым , 43,7%

43,7% Краснодарский край , 22,96%

22,96% Дома , никуда не ехать , 12,22%

никуда не ехать 12,22% Дача , 7,78%

7,78% Автопутешествия с палатками , 5,19%

5,19% Кавказские Минеральные Воды , 3,7%

3,7% Алтайский край и республика Алтай , 2,96%

2,96% Аренда загородного коттеджа , 1,48%

Ситуация в Алтайском крае

Власти региона все необходимые меры, чтобы обезопасить жителей края от заражения опасным коронавирусом. Утверждены схема оповещения при выявлении больных, образец биологического материала для лабораторного исследования, перечень госпиталей, изоляторов и обсерваторов в условиях возникновения очага инфекции, заявляют в краевом минздраве.

Случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на территории Алтайского края нет.