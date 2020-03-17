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17 марта -1°C

Алтайский край признали убежищем от коронавируса

Алтайский край и Республика Алтай вошли в топ мест в России, которые бы выбрали для отдыха в связи с пандемией коронавируса. Это выяснил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Эпидемия. Маска
Эпидемия. Маска
СС0

Большинство туристов проголосовало за Крым, на втором месте Краснодарский край, третий по популярности вариант — не ездить никуда.

2,96% опрошенных выбрали Алтайский край и Республику Алтай.

Опрос в соцсетях также показал, что 7,8% россиян переждут эпидемию у себя на даче.

Места, где можно спастись от эпидемии коронавируса в России:

  • Крым, 43,7%
  • Краснодарский край, 22,96%
  • Дома, никуда не ехать, 12,22%
  • Дача, 7,78%
  • Автопутешествия с палатками, 5,19%
  • Кавказские Минеральные Воды, 3,7%
  • Алтайский край и республика Алтай, 2,96%
  • Аренда загородного коттеджа, 1,48%

Ситуация в Алтайском крае

Власти региона все необходимые меры, чтобы обезопасить жителей края от заражения опасным коронавирусом. Утверждены схема оповещения при выявлении больных, образец биологического материала для лабораторного исследования, перечень госпиталей, изоляторов и обсерваторов в условиях возникновения очага инфекции, заявляют в краевом минздраве.

Случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на территории Алтайского края нет.

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