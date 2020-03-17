Алтайский край признали убежищем от коронавируса

Большинство туристов проголосовало за Крым, на втором месте Краснодарский край, третий по популярности вариант — не ездить никуда.
2,96% опрошенных выбрали Алтайский край и Республику Алтай.
Опрос в соцсетях также показал, что 7,8% россиян переждут эпидемию у себя на даче.
Места, где можно спастись от эпидемии коронавируса в России:
- Крым, 43,7%
- Краснодарский край, 22,96%
- Дома, никуда не ехать, 12,22%
- Дача, 7,78%
- Автопутешествия с палатками, 5,19%
- Кавказские Минеральные Воды, 3,7%
- Алтайский край и республика Алтай, 2,96%
- Аренда загородного коттеджа, 1,48%
Ситуация в Алтайском крае
Власти региона все необходимые меры, чтобы обезопасить жителей края от заражения опасным коронавирусом. Утверждены схема оповещения при выявлении больных, образец биологического материала для лабораторного исследования, перечень госпиталей, изоляторов и обсерваторов в условиях возникновения очага инфекции, заявляют в краевом минздраве.
Случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на территории Алтайского края нет.