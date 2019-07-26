Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 июля 23°C

Алтайский край проживет под «черным небом» все выходные

Синоптики алтайского ЦГМС продлили режим «черного неба» до 29 июля. Все выходные в крае будет без осадков, лишь в отдельных районах возможны небольшие дожди.

Смог в Барнауле. Июль 2019.
Смог в Барнауле. Июль 2019.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Погода в Алтайском крае

27 июля

  • Ночью +10… +15, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, местами туман.
  • Днем +21… +26, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в утренние часы местами туман.

28 июля

  • Ночью +10… +15, в восточных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, местами туман.
  • Днем +24… +29, без осадков, в утренние часы местами туман.

29 июля

  • Ночью +10… +15, без осадков.
  • Днем +26… +31, без осадков.

Погода в Барнауле

27 июля

  • Ночью +12… +14, без осадков, местами туман.
  • Днем +22… +24, без осадков, в утренние часы местами туман.

28 июля

  • Ночью +11… +13, без осадков
  • Днем +24… +26, без осадков.

29 июля

  • Ночью +11… +13, без осадков.
  • Днем +26… +28, без осадков.

Объявляется штормовое предупреждение. С 15:00 26 июля до 15:00 29 июля на территории Барнаула ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Что делать во время смога?

  • Избегайте утренних прогулок и длительного нахождения на открытом воздухе в утренние часы, когда концентрация смога в нижних слоях атмосферы достигает наиболее высоких значений.
  • Как можно меньше будьте на улице в жаркое время суток. Ограничьте пребывание детей на игровых площадках.
  • Плотно закрывайте окна и двери, изолируйте влажной тканью оконные и дверные проемы, используйте кондиционеры и увлажнители воздуха.
  • Временно откажитесь от посещения фитнес-клубов, занятий спортом (кроме плавания в закрытых бассейнах), так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода.
  • Больше пейте. Для возмещения потери солей и микроэлементов в связи с интенсивным выделением пота рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки, соки, кислородно-белковые коктейли, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай.
  • Откажитесь от сладких газированных напитков, исключите алкоголь. Также стоит воздержаться от курения. В пище придерживайтесь легкой фруктово-овощной диеты. Для снижения токсического воздействия смога (при отсутствии противопоказаний), принимайте поливитамины.
  • В период выраженной задымленности используйте средства защиты органов дыхания (маски, респираторы), которые следует увлажнять для усиления их действия.
  • Несколько раз в день умывайтесь, принимайте прохладный душ и носите одежду из натуральных тканей. Для удаления накопленных в помещении вредных веществ как можно чаще проводите влажную уборку.
  • В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появления слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость