Алтайский край проживет под «черным небом» все выходные

Погода в Алтайском крае
27 июля
- Ночью +10… +15, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, местами туман.
- Днем +21… +26, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в утренние часы местами туман.
28 июля
- Ночью +10… +15, в восточных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, местами туман.
- Днем +24… +29, без осадков, в утренние часы местами туман.
29 июля
- Ночью +10… +15, без осадков.
- Днем +26… +31, без осадков.
Погода в Барнауле
27 июля
- Ночью +12… +14, без осадков, местами туман.
- Днем +22… +24, без осадков, в утренние часы местами туман.
28 июля
- Ночью +11… +13, без осадков
- Днем +24… +26, без осадков.
29 июля
- Ночью +11… +13, без осадков.
- Днем +26… +28, без осадков.
Объявляется штормовое предупреждение. С 15:00 26 июля до 15:00 29 июля на территории Барнаула ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Что делать во время смога?
- Избегайте утренних прогулок и длительного нахождения на открытом воздухе в утренние часы, когда концентрация смога в нижних слоях атмосферы достигает наиболее высоких значений.
- Как можно меньше будьте на улице в жаркое время суток. Ограничьте пребывание детей на игровых площадках.
- Плотно закрывайте окна и двери, изолируйте влажной тканью оконные и дверные проемы, используйте кондиционеры и увлажнители воздуха.
- Временно откажитесь от посещения фитнес-клубов, занятий спортом (кроме плавания в закрытых бассейнах), так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода.
- Больше пейте. Для возмещения потери солей и микроэлементов в связи с интенсивным выделением пота рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки, соки, кислородно-белковые коктейли, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай.
- Откажитесь от сладких газированных напитков, исключите алкоголь. Также стоит воздержаться от курения. В пище придерживайтесь легкой фруктово-овощной диеты. Для снижения токсического воздействия смога (при отсутствии противопоказаний), принимайте поливитамины.
- В период выраженной задымленности используйте средства защиты органов дыхания (маски, респираторы), которые следует увлажнять для усиления их действия.
- Несколько раз в день умывайтесь, принимайте прохладный душ и носите одежду из натуральных тканей. Для удаления накопленных в помещении вредных веществ как можно чаще проводите влажную уборку.
- В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появления слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо незамедлительно обратиться к врачу.