Алтайский край «расколется» пополам из-за двойного удара холода и шквалистого ветра

Двойная система холодных фронтов обрушится на Алтайский край в субботу, 19 июня — в регионе ожидается шквалистый ветер, ливни, грозы и град, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.

«Районы Алтайского края окажутся под влиянием спаренной системы холодных фронтов. В западных районах края ожидается понижение температуры воздуха, а в восточных районах будет теплее. Регион как бы будет разделен пополам», — отметила собеседница.

В связи с неблагоприятной погодой передано штормовое предупреждение.

«В Алтайском крае днем 19 и сутки 20 июня ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра местами до 17−22 метров в секунду, при грозах местами шквалы 25−28 метров в секунду», — говорится в сообщении синоптиков.

Любопытно и то, что затем ожидается «вторая серия» непогоды.

Гроза в Барнауле. Михаил Хаустов

Ввиду этого на начало следующей недели также объявлен прогноз-консультация о неблагоприятных условиях.

«В Алтайском крае днем 21 и в первой половине ночи 22 июня ожидаются дожди, местами сильные дожди, грозы, град, усиление ветра до 18−23 метров в секунду», — сообщает региональный Гидрометцентр.

По словам Людмилы Сырых, в последующие дни в регионе также прогнозируются дожди, грозы, местами град.