18 июня 30°C
﻿
Жизнь

Алтайский край «расколется» пополам из-за двойного удара холода и шквалистого ветра

Двойная система холодных фронтов обрушится на Алтайский край в субботу, 19 июня — в регионе ожидается шквалистый ветер, ливни, грозы и град, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
СС0

«Районы Алтайского края окажутся под влиянием спаренной системы холодных фронтов. В западных районах края ожидается понижение температуры воздуха, а в восточных районах будет теплее. Регион как бы будет разделен пополам», — отметила собеседница.

В связи с неблагоприятной погодой передано штормовое предупреждение.

«В Алтайском крае днем 19 и сутки 20 июня ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра местами до 17−22 метров в секунду, при грозах местами шквалы 25−28 метров в секунду», — говорится в сообщении синоптиков.

Любопытно и то, что затем ожидается «вторая серия» непогоды.

Гроза в Барнауле.
Гроза в Барнауле.
Михаил Хаустов

Ввиду этого на начало следующей недели также объявлен прогноз-консультация о неблагоприятных условиях.

«В Алтайском крае днем 21 и в первой половине ночи 22 июня ожидаются дожди, местами сильные дожди, грозы, град, усиление ветра до 18−23 метров в секунду», — сообщает региональный Гидрометцентр.

По словам Людмилы Сырых, в последующие дни в регионе также прогнозируются дожди, грозы, местами град.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость