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Жизнь

Алтайский край «растает» сразу после Нового года: в регионе потеплеет до +2 градусов

Плюсовая температура придет в Алтайский край сразу после Нового года. В первые дни 2020-го в крае потеплеет до +2 градусов.

Снегопад в Барнауле.
Снегопад в Барнауле.
Анна Зайкова

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в канун Нового года и в первые дни января районы края будут находится под влиянием циклонов.

И если днем 1 января температуры в регионе составят −1…−6 градусов, то 2 и 3 января столбики термометров в крае местами могут подняться до отметки в +2 градуса.

В целом в эти дни температуры воздуха будут балансировать в диапазоне +2…-7 градусов. Причем, плюс может наблюдаться даже в ночное время.

При этом потепление будет сопровождаться усилением снегопада и порывистым ветром.

Скорость ветра 2 и 3 января в Алтайском крае будет достигать 10−15 метров в секунду, а местами и 20 метров в секунду.

В эти дни возможны метели, гололед, налипание мокрого снега.

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