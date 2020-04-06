Алтайский край стал вторым по числу заболевших коронавирусом в Сибири

По данным на утро 6 апреля, больше всего инфицированных в Красноярском крае, следом — Алтайский край, замыкает тройку Новосибирская область.
- Красноярский край — 29,
- Алтайский край — 12,
- Новосибирская область — 11,
- Омская область — 10,
- Иркутская область — 9,
- Хакасия — 3,
- Томская область — 2,
- Кемеровская область — 1.
В Республике Алтай, Туве, Чукотке и Ненецком автономном округе заболевших, по данным на 6 апреля, нет.
Ситуация в Алтайском крае
Утром 6 апреля оперштаб сообщил, что в Алтайском крае под наблюдением находятся 1996 человек (за сутки добавилось — 82). Все наблюдаются по месту жительства.
Снято с меднаблюдения 2956 человек.
Проводятся противоэпидемические мероприятия, определен круг контактных с 12 зараженными, заявили в Роспотребнадзоре.