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Жизнь

Алтайский край стал вторым по числу заболевших коронавирусом в Сибири

Алтайский край вышел на второе место в Сибири по числу заболевших коронавирусной инфекцией. Это следует из данных статистики заболеваемости.

Барнаул. Пандемия коронавируса.
Барнаул. Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

По данным на утро 6 апреля, больше всего инфицированных в Красноярском крае, следом — Алтайский край, замыкает тройку Новосибирская область.

  • Красноярский край — 29,
  • Алтайский край — 12,
  • Новосибирская область — 11,
  • Омская область — 10,
  • Иркутская область — 9,
  • Хакасия — 3,
  • Томская область — 2,
  • Кемеровская область — 1.

В Республике Алтай, Туве, Чукотке и Ненецком автономном округе заболевших, по данным на 6 апреля, нет.

Ситуация в Алтайском крае

Утром 6 апреля оперштаб сообщил, что в Алтайском крае под наблюдением находятся 1996 человек (за сутки добавилось — 82). Все наблюдаются по месту жительства.

Снято с меднаблюдения 2956 человек.

Проводятся противоэпидемические мероприятия, определен круг контактных с 12 зараженными, заявили в Роспотребнадзоре.

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