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Алтайский край стал вторым в рейтинге выздоровления от коронавируса

За неделю с 16 по 22 июня в Алтайском крае показатель заболеваемости коронавирусом составил 143 случая на 100 тысяч человек. Это второй результат в Сибири, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеваемостью.

Коронавирус. Врач.
Коронавирус. Врач.
СС0

Быстрее всех в Сибири идет на поправку Хакасия, где выздоровели три четверти заболевших. В Алтайском крае этот показатель составил 72%. Третье место у Омской области (57%).

В Республика Тыва зафиксировано 17% случаев выздоровления. Это самый низкий индекс среди регионов России.

Всего в Сибири показатель выздоровевших составляет 46%.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае (по данным на 24 июня) составляет 3522 человек. За весь период зарегистрировано 59 летальных исходов. Выздоровели 2439 человек.

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