Алтайский край стал вторым в рейтинге выздоровления от коронавируса

Быстрее всех в Сибири идет на поправку Хакасия, где выздоровели три четверти заболевших. В Алтайском крае этот показатель составил 72%. Третье место у Омской области (57%).
В Республика Тыва зафиксировано 17% случаев выздоровления. Это самый низкий индекс среди регионов России.
Всего в Сибири показатель выздоровевших составляет 46%.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае (по данным на 24 июня) составляет 3522 человек. За весь период зарегистрировано 59 летальных исходов. Выздоровели 2439 человек.