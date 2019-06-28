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Жизнь

Алтайский край улучшил позиции в рейтинге криминогенности

Алтайский край поднялся на две строчки в рейтинге криминогенности, который составили эксперты проекта «Страхование: Общественная экспертиза», пишет rusnews1.ru. Позитивную динамику в регионе аналитики заметили почти по всем показателям.

Набережная Оби в Барнауле. Полиция.
Набережная Оби в Барнауле. Полиция.
altapress.ru

При составлении списка эксперты учитывали уровень зарплат, безработицы, потребительских цен, динамику количества ИП и долги по налогам ФНС, статистику по разным видам преступлений, расходы региональных бюджетов и внебюджетных фондов.

В Алтайском крае зафиксировали снижение уровня индекса бедности (-3%) и безработицы (-0,6%), а также экономических преступлений, в частности случаев страхового мошенничества (-19%).

Зарплаты выросли на 1 537 рублей, но темпы роста все еще остаются ниже средних по России, подчеркнули эксперты.

Задача рейтинга — на основе накопленных данных прогнозировать развитие криминогенной обстановки в регионе и устанавливать ее взаимосвязь с показателями уровня жизни людей, отмечают авторы исследования.

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