Алтайский край улучшил позиции в рейтинге криминогенности

При составлении списка эксперты учитывали уровень зарплат, безработицы, потребительских цен, динамику количества ИП и долги по налогам ФНС, статистику по разным видам преступлений, расходы региональных бюджетов и внебюджетных фондов.
В Алтайском крае зафиксировали снижение уровня индекса бедности (-3%) и безработицы (-0,6%), а также экономических преступлений, в частности случаев страхового мошенничества (-19%).
Зарплаты выросли на 1 537 рублей, но темпы роста все еще остаются ниже средних по России, подчеркнули эксперты.
Задача рейтинга — на основе накопленных данных прогнозировать развитие криминогенной обстановки в регионе и устанавливать ее взаимосвязь с показателями уровня жизни людей, отмечают авторы исследования.