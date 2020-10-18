Алтайский край входит в ТОП-15 российских регионов по росту заболеваемости COVID-19

Официально власти пока не говорят о том, что вторая волна коронавируса началась. Но статистика говорит об обратном. За последние сутки в России зарегистрировано 14 922 новых случая COVID-19 во всех 85 регионах.
Почти треть от этого количества приходится на Москву — 4648 случаев. Также в тройке лидеров Санкт-Петербург (659) и Московская область (458).
Алтайский край занимает пока 13-е место с показателем 184 случая. Чуть больше зарегистрировано новых инфицированных COVID-19 в Иркутской области (187), а лидером среди сибиряков является Красноярский край (220).
ТОП-20 регионов России по приросту COVID-19 по данным на 19 октября:
- Москва — 4648.
- Санкт-Петербург — 659.
- Московская область — 458.
- Нижегородская область — 288.
- Ростовская область — 287.
- Свердловская область — 227.
- Воронежская область — 224.
- Красноярский край — 220.
- Архангельская область — 207.
- Ханты-Мансийский АО — 196.
- Забайкальский край — 194.
- Иркутская область — 187.
- Алтайский край — 184.
- Кемеровская область — 176.
- Волгоградская область — 173.
- Томская область — 173.
- Ставропольский край — 171.
- Республика Крым — 171.
- Мурманская область — 170.
- Оренбургская область — 170.
Всего с начала распространения коронавируса в России зарегистрировано 1,384 млн заболеваний, победили болезнь 1,065 млн человек, скончались — 24 тыс. Такие данные приводит федеральный информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.