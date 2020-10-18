Алтайский край входит в ТОП-15 российских регионов по росту заболеваемости COVID-19

Неделю с 12 по 19 октября Алтайский край завершает на «почетном» 13-м месте по приросту официально зарегистрированных новых случаев заболеваний коронавирусом. Среди сибирских регионов выше находятся только Красноярский край и Иркутская область.

Официально власти пока не говорят о том, что вторая волна коронавируса началась. Но статистика говорит об обратном. За последние сутки в России зарегистрировано 14 922 новых случая COVID-19 во всех 85 регионах.

Почти треть от этого количества приходится на Москву — 4648 случаев. Также в тройке лидеров Санкт-Петербург (659) и Московская область (458).

Алтайский край занимает пока 13-е место с показателем 184 случая. Чуть больше зарегистрировано новых инфицированных COVID-19 в Иркутской области (187), а лидером среди сибиряков является Красноярский край (220).

ТОП-20 регионов России по приросту COVID-19 по данным на 19 октября:

Москва — 4648. Санкт-Петербург — 659. Московская область — 458. Нижегородская область — 288. Ростовская область — 287. Свердловская область — 227. Воронежская область — 224. Красноярский край — 220. Архангельская область — 207. Ханты-Мансийский АО — 196. Забайкальский край — 194. Иркутская область — 187. Алтайский край — 184. Кемеровская область — 176. Волгоградская область — 173. Томская область — 173. Ставропольский край — 171. Республика Крым — 171. Мурманская область — 170. Оренбургская область — 170.

Всего с начала распространения коронавируса в России зарегистрировано 1,384 млн заболеваний, победили болезнь 1,065 млн человек, скончались — 24 тыс. Такие данные приводит федеральный информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.