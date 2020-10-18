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Алтайский край входит в ТОП-15 российских регионов по росту заболеваемости COVID-19

Неделю с 12 по 19 октября Алтайский край завершает на «почетном» 13-м месте по приросту официально зарегистрированных новых случаев заболеваний коронавирусом. Среди сибирских регионов выше находятся только Красноярский край и Иркутская область.

Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Антон Федотов / altairegion22.ru

Официально власти пока не говорят о том, что вторая волна коронавируса началась. Но статистика говорит об обратном. За последние сутки в России зарегистрировано 14 922 новых случая COVID-19 во всех 85 регионах.

Почти треть от этого количества приходится на Москву — 4648 случаев. Также в тройке лидеров Санкт-Петербург (659) и Московская область (458).

Алтайский край занимает пока 13-е место с показателем 184 случая. Чуть больше зарегистрировано новых инфицированных COVID-19 в Иркутской области (187), а лидером среди сибиряков является Красноярский край (220).

ТОП-20 регионов России по приросту COVID-19 по данным на 19 октября:

  1. Москва — 4648.
  2. Санкт-Петербург — 659.
  3. Московская область — 458.
  4. Нижегородская область — 288.
  5. Ростовская область — 287.
  6. Свердловская область — 227.
  7. Воронежская область — 224.
  8. Красноярский край — 220.
  9. Архангельская область — 207.
  10. Ханты-Мансийский АО — 196.
  11. Забайкальский край — 194.
  12. Иркутская область — 187.
  13. Алтайский край — 184.
  14. Кемеровская область — 176.
  15. Волгоградская область — 173.
  16. Томская область — 173.
  17. Ставропольский край — 171.
  18. Республика Крым — 171.
  19. Мурманская область — 170.
  20. Оренбургская область — 170.

Всего с начала распространения коронавируса в России зарегистрировано 1,384 млн заболеваний, победили болезнь 1,065 млн человек, скончались — 24 тыс. Такие данные приводит федеральный информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

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